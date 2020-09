Confermato il Trail del Moscato a Santo Stefano Belbo

Il Trail del Moscato, uno degli appuntamenti sportivi di maggior richiamo delle Langhe e del panorama piemontese dedicato alla corsa, è confermato per la mattinata di domenica 27 settembre, con partenza e arrivo da piazza Umberto I a Santo Stefano Belbo.

Sarà un’edizione speciale, ridotta per numero di partecipanti (massimo 600 iscritti) e di offerte outdoor in osservanza al protocollo per il contenimento del contagio da coronavirus. Due i percorsi proposti: il principale lungo 21 chilometri e un saliscendi da 10 chilometri. Ci si può iscrivere solo attraverso il sito www.wedosport.net. Tutte le informazioni, invece, si possono scaricare da www.dynamic-center.it o telefonando al 320-18.14.142.