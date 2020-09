La ricetta: ciao ciao estate, benvenuto autunno col risotto ai funghi del consigliere comunale braidese Maria Milazzo

Finisce una stagione e se ne apre un’altra. È arrivato il momento di salutare l’estate, ringraziarla per il sole caldo e per i ricordi delle vacanze al mare.



L’autunno è ufficialmente scattato con l’equinozio delle 13.31 di oggi, martedì 22 settembre, e con il fresco è più piacevole cucinare piatti dai gusti decisi come il risotto ai funghi porcini. Ecco allora un assaggio con la ricetta del consigliere comunale braidese Maria Milazzo e settembre non vi sembrerà poi così male.



Mettete 30 grammi di funghi porcini secchi in acqua tiepida per almeno 2 ore (cambiate acqua più volte). Preparate 2 litri di brodo vegetale. In una padella a bordo alto mettete olio extra e rosolateci uno scalogno tritato finemente. Unite i funghi e 10 pugni di riso carnaroli.



Tostate il riso per 2 minuti e copritelo a filo con il brodo, mescolando con un cucchiaio di legno. Usate un coperchio trasparente, aggiustate di sale, mescolate e aggiungete brodo fino a densità desiderata (se non basta, usate acqua calda, perché il freddo blocca la cottura). A cottura ultimata, mantecate il risotto per 2 minuti con burro e parmigiano grattugiato.



Infine, aggiungete 400 g di porcini surgelati, cotti a parte con scalogno e vino bianco, per insaporire e guarnire il piatto. Buon appetito a tutti!