Conclusi i lavori nel cimitero di Cossano Belbo

Sono stati completati i lavori di costruzione nuovi loculi cimiteriali con estrema soddisfazione dell'amministrazione comunale, per una spesa totale di 130.000 euro.

Con un progetto di ingegneria civile la nuova struttura si posiziona su altri loculi precedenti sfruttando la sistemazione a scalare del cimitero cossanese. La Ditta Eugenio Colla di Stefano Belbo, sotto la direzione lavori del progettista Egeria Montaldo, ha svolto il lavoro amalgamando lavori in metallo per lo scheletro del supporto, in calcestruzzo per i piani di posa e l'innovativa sistemazione dei 42 loculi in vetroresina, una scelta che ha evitato un eccessivo sovraccarico strutturale dello stabile funerario.

Operai del comune, supportati da amministratori comunali, hanno abbellito la parete superiore della struttura posizionando una serie di vasi con relativa siepe. I loculi, appena conclusi, sono già stati prenotati da alcuni cittadini cossanesi che hanno potuto scegliere le postazioni migliori.

Nei prossimi giorni, il tetto e le aree circostanti la nuova struttura, verranno ricoperte con erba sintetica per mantenere l'attuale scenografia del cimitero, mantenuto ordinato e pulito dal personale tecnico del Comune, grazie anche al grande senso civico di molti cittadini visitatori.