Cuneo avrà una sala del commiato? Borgna: "Ci stiamo lavorando. Vorremmo dare risposta alle richieste dei cittadini entro la fine del mandato"

La città di Cuneo procederà con i lavori di individuazione di un luogo idoneo alla creazione di una sala del commiato, e inserirà il progetto nel piano delle opere: nella serata di ieri (martedì 22 settembre) il consiglio comunale ha accolto all’unanimità la proposta presentata dal gruppo Cuneo per i Beni Comuni.

Una battaglia che per il gruppo – come ha ricordato Nello Fierro – arriva da lontano: “Nonostante esistano una legge regionale dedicata e un’iniziativa di qualche anno fa, andata scomparsa come tante altre nel corso del tempo, che aveva visto al centro lo stabile dell’ex residenza “Bisalta” di Borgo San Giuseppe, alla città continua a mancare un luogo in cui chi voglia celebrare un funerale fuori dal contesto religioso possa farlo. Realizzarla sarebbe un importante segnale di civiltà e rispetto nei confronti dei tanti concittadini e concittadine che credono in un ultimo saluto di questo tipo”.

“Non vogliamo avere la sala domani stesso ma l’attenzione non deve più scemare e la Giunta deve prendersi l’impegno di individuare almeno lo spazio dedicato in modo definitivo entro la fine di questa amministrazione, e avviare le necessarie procedure per l’abilitazione all’utilizzo” ha concluso Fierro.

Del tutto d’accordo con la proposta anche il consigliere Valter Fantino: “Nei cinque anni in cui sono stato assessore ai lavori pubblici, per combinazioni varie, non si è riuscito a trovare un contesto e un momento evolutivo adatti all’installazione della sala. Sarebbe davvero molto bello procedere con il discorso, perché è scandaloso che questa città, nel 2020, ancora non abbia una sala del commiato”.