Cuneo inserirà Don Aldo Benevelli nel Famedio del cimitero urbano

La delibera dedicata è stata presentata nella serata di ieri (martedì 22 settembre) nel consiglio comunale della città da parte del sindaco Federico Borgna , che ha anche realizzato una sintesi della biografia di Don Benevelli, e ha ricevuto l’approvazione dell’assemblea all’unanimità. La targa verrà quindi inserita nel Famedio, nonostante non siano passati i canonici dieci anni dalla morte del personaggio celebrato: in casi straordinari – e in questo il conferimento, nel 2011, della cittadinanza onoraria a Don Aldo ha aiutato – le tempistiche si possono però restringere sensibilmente.

“Conoscevo Don Benevelli da oltre 60 anni, una figura a cui sono rimasto legato nonostante gli scontri dialettici, e di cui riconosco senza dubbio i grandi meriti come partecipante della Resistenza e in favore delle popolazioni in difficoltà - ha detto Ugo Sturlese - . Per i nostri screzi lui mi aveva sempre perdonato, con questo atto mi sento di rendergli omaggio. E lo faccio più che volentieri”.