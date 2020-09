Cuneo, prova a ripartire anche l'Unitre: giovedì 19 novembre la prima assemblea degli associati

La pandemia ha inciso profondamente sull'attività degli ultimi tre mesi del passato anno accademico ed influirà ancora per i prossimi mesi. L’Unitre Cuneo vuole ripartire per mantenere vivi i valori e tutto quanto condiviso con gli associati negli anni passati.

L’anno accademico 2020/2021 inizierà con l’Assemblea degli Associati che sarà celebrata giovedì 19 novembre 2020 alle ore 15,00, in seconda convocazione, presso il Cinema Monviso di Cuneo, in via XX settembre, 14 e prevederà l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Chi, avendone la possibilità, vuole collaborare all'organizzazione dell’attività futura è invitato a far pervenite la propria candidatura alle segreteria entro il 30 settembre prossimo. Le lezioni inizieranno nel gennaio 2021, con modalità adeguate alle disposizioni vigenti.