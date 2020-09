"La scuola è ripartita, ma non per tutti allo stesso modo": a Cuneo il presidio di Assemblea Scuola

"La scuola è ripartita, ma non allo stesso modo per tutti e tutte".



Inizia così la lettera con cui Assemblea Scuola Cuneo propone di di riprendere, sabato 26 settembre alle 16 in via Roma (angolo piazza Galimberti), i momenti di protesta iniziati in estate e dedicati ai tanti fronti ancora aperti dopo l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021: "Orari ridotti, mancanza di personale, spazi inadeguati e ancora ampia diffusione della didattica di emergenza".

"Le responsabilità di queste mancanze sono individuabili a vari livelli, con particolare colpa del Governo che non ha realizzato investimenti significativi, limitandosi a operazioni di facciata - si legge nella lettera di Assemblea Scuola Cuneo - . Non ci interessa essere un movimento di protesta o critica intellettuale, siamo persone che quotidianamente vivono la scuola e collettivamente vogliamo costruire una scuola più giusta e inclusiva".

Al centro del presidio - che si terrà in concomitanza con la manifestazione nazionale "Priorità alla scuola" - , un confronto a microfono aperto per confrontarsi sulla situazione delle singole scuole di Cuneo e provincia in vista dei tavoli di confronto con Comune e Provveditorato, condividere pratiche pedagogiche inclusive contro la retorica della digitalizzazione e chiedere che i fondi del Recovery Found siano destinati a investimenti consistenti nella scuola, con particolare attenzione all'assunzione e stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola.