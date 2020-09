Saluzzo, l'istituto Denina partecipa all’edizione 2020 di Start, sezione Artigianato

L’allestimento si trova presso le sale di Casa Cavassa, dove ben 16 sono le tavole rappresentanti altrettante ipotesi progettuali proposte dai ragazzi della 4^F e della 5^ E dell’anno scorso dell'Isituto Denina di Saluzzo.

I progetti esposti propongono un modulo ecosostenibile e sono distinti in due sezioni: una dedicata al ricovero temporaneo da localizzarsi sia in zona alpina che in luoghi caratteristici del nostro splendido territorio ed un’altra volta alla funzione di chiosco- bar da localizzarsi in luoghi aperti al pubblico.

Accanto al progetto moduloECOsaluzzo, c'è anche il progetto “Il mercato delle idee”, supportato da un bellissimo plastico, realizzato da Federico Fracchia.

Oltre alla mostra collocata nell'ambito dell’82^ Mostra dell’Artigianato, visitabile dal 18 al 27 settembre, siamo stati presenti anche all’evento di domenica 20 settembre, ore 18, presso il Bistrot Tastè, dove abbiamo presentato al pubblico i due progetti.

Il sito di riferimento è: https://startsaluzzo.it/event/presentazione-modulo-eco- saluzzo-istituto-denina/. Insomma, il Covid non ci ha spaventati e tantomeno fermati.