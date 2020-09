Tagli delle corse sulla tratta Fossano-Limone: "Ennesimo segno di disattenzione verso le aree di montagna"

E' delle scorse settimane l'annuncio che sulla Cuneo-Ventimiglia non ci sarà più il servizio verso Limone Piemonte alle 15:25 da Fossano, la domenica, e alle 19:25 il sabato.

Due treni in meno nel weekend su una linea già pesantemente compromessa.

Sulla questione è intervenuto il Gruppo Oltre di Vernante, da sempre attivo nella partecipazione alle iniziative a salvaguardia della tratta ferroviaria, assieme a tante associazioni del territorio.

I tagli alle corse sulla tratta Fossano-Limone Piemonte confermano che, per quanto riguarda l’attenzione alla mobilità sostenibile e al servizio pubblico, in realtà tutto prosegue “come prima” con un progressivo taglio delle possibilità offerte ai cittadini.

La riduzione del numero delle corse nei giorni di sabato e domenica prevista fino a fine agosto è stata infatti confermata, scrivono in un comunicato stampa.

L'ultimo treno che parte da Cuneo è alle 15.50; il sabato c’è un lungo spazio senza corse da Cuneo, dalle 8.41 fino alle 13.50.

"Indigna ricordare le dichiarazioni degli amministratori regionali in favore del valore della vita nelle zone montane. Sono proprio le scelte della Regione a rendere la vita in questi luoghi sempre più difficile. Gli amici della Valle Roya evidenziano come i tagli alla Cuneo Nizza non abbiano prodotti effetti disastrosi solo per le attività turistiche, ma contribuiscano allo spopolamento dei comuni coinvolti".