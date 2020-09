Uncem e la piattaforma sulla montagna: "I presidenti delle regioni, le giunte e i consigli diano concretezza alle nostre proposte"

Come mai prima, nelle campagne elettorali delle sette Regioni italiane al voto domenica e lunedi, si è parlato di montagna, ambiente, aree interne, borghi, foreste, digitalizzazione. Un segno dei tempi. Cinque anni fa questi temi erano al margine. Uncem ha diffuso dieci giorni fa tra i Candidati una piattaforma di dieci punti (più uno). Dentro i grandi assi di azione e pensiero per i territori. Ora questa Piattaforma deve tradursi in concretezza.

Quella Piattaforma Uncem con i dieci punti deve essere parte forte dell'Agenda della legislatura. Non un residuo, non assistenzialismo, non margine dell'impegno. Un appello concreto, unito alla disponibilità di continuo dialogo e condivisione con il sistema di Enti locali montani e con Uncem stessa. Servono interventi specifici, anche guardando a quanto di positivo hanno fatto altre Regioni italiane su reinsediamento e ambiente, territori e comunità. Non solo finanziamenti, bensì vere e proprie politiche durature anche in vista della nuova programmazione comunitaria 2021-2027.