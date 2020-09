Videosorveglianza partecipata e ordinanza anti bivacco, i Radicali rispondono al consigliere Noto: "La maggioranza di centro-sinistra che vota come la destra ha perso una buona occasione per tacere"

Il consigliere o non ha memoria oppure è disinformato quando difende l’ordinanza anti bivacco, non sapendo che i suoi stessi compagni di partito sono scesi a Pisa in piazza contro l'identica ordinanza firmata dal sindaco della Lega Conti. Il consigliere forse non nota che ormai l'amministrazione cuneese agisce come i partiti di destra e che le azioni sostenute dal PD in Consiglio comunale trovano il plauso di movimenti come Fratelli d'Italia. Il consigliere forse non nota che a fare azioni spot per la ricerca di consensi è il sindaco Borgna, a cui servono voti per trovarsi una nuova poltrona dopo la scadenza del suo mandato, magari in Consiglio regionale o al Parlamento. Il consigliere forse non nota che a giocare sulla pelle di queste persone solo loro, che da anni cercano di frenare un problema diecimila volte più grande di quel che pensano sia con ordinanze proibizioniste e da Far West, senza trattare il problema al cuore e lavorando per cercare soluzioni umane e utili. Il consigliere forse non nota che si parla di esseri umani, persone con un cervello, un corpo, una dignità... non pedine da allontanare da un posto solo per farle ritrovare, com’è successo, in condizioni peggiori e più precarie di prima, in strutture fatiscenti, pericolanti e abbandonate. Però lontane dalla vista dei cuneesi.