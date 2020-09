Fossano, dopo 20 anni, effettuata con successo l’esercitazione antincendio al mercato rionale

Nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 9.15 circa si è svolta per la prima volta dopo quasi vent’anni l’esercitazione antincendio nel mercato rionale di Fossano.



Dopo il ritorno alla normalità il sindaco Dario Tallone e il comandante della polizia locale Giacomo Cuniberti hanno fortemente voluto un'esercitazione antincendio per testare la sicurezza del mercato.



La prova ha visto impegnati due mezzi della polizia locale e uno dei vigili del fuoco i quali, partiti dal largo degli eroi, hanno percorso tutta via Roma. L’esercizio si è concluso con successo e non sono stati necessari ulteriori accertamenti.



“Era una prova necessaria dopo anni di immobilisimo sotto questo aspetto, tutto è filato liscio grazie all'impegno degli ambulanti che hanno capito che il rispetto delle regole è negli interessi di tutti, mi auguro che non ci sia mai un'esigenza di passaggio in emergenza durante il mercato ma se accadrà noi saremo pronti, un doveroso ringraziamento va anche al comandate della polizia locale e ai vigili del fuoco per il servizio svolto per il bene della comunità” il commento del sindaco Tallone.