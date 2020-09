Bra: un autunno animato nei giardini di piazza Roma

Una vasta area verde attrezzata al centro della città, un luogo ideale in cui ragazzi e genitori possano ritrovarsi quotidianamente per divertirsi insieme all’aperto e in totale sicurezza. E per rendere ancora più stimolante l’idea un ricco calendario di iniziative attirerà l’attenzione della cittadinanza. È quanto si propone di realizzare l’Amministrazione con il parco di piazza Roma, che nei progetti del Comune dovrebbe diventare uno vero spazio di riferimento per le famiglie braidesi.

Il progetto è affidato alla Cooperativa Lunetica con il coinvolgimento di molteplici realtà cittadine, dalla Biblioteca civica al Museo del giocattolo, dalle associazioni culturali a quelle sportive, e prevede di dare vita ad attività di animazione e giochi all’aperto da svolgere nel parco a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 16 alle 19, quindi dopo la fine delle lezioni scolastiche. In particolare, ogni mercoledì sarà dedicato a un laboratorio di lettura curato dalla Biblioteca a partire dalle 16,30. Ma a queste si aggiungeranno via via tante altre proposte divertenti in grado di soddisfare i gusti più disparati. Tutti appuntamenti gratuiti e senza necessaria prenotazione in quanto tenuti all’aperto.

Oltre a queste attività, saranno organizzati grandi eventi per bambini e famiglie un sabato pomeriggio al mese : si comincia il 26 settembre 2020 con i laboratori di teatro e la messa a disposizione del Ludobus da parte del Museo del giocattolo. L’appuntamento successivo è previsto per sabato 31 ottobre, quando andranno in scena laboratori di creatività e giochi a tema Halloween e per finire una lettura animata a cura dell’associazione “Le Mele Volanti”.

Insomma, il divertimento è sempre assicurato, ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e della sicurezza di tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni contattar la Cooperativa Lunetica al numero 345-2518288 (Marco).