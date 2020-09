Bra: una serata in musica per festeggiare Radio BraOnTheRocks

L’appuntamento è per venerdì 25 settembre, quando si terrà il “Radio Day”: dalle 18 alle 23 i dj di “Aperitivo in consolle” animeranno la serata mixando da un unica postazione, quella della radio, e tutti i locali del centro cittadino saranno sintonizzati su un’unica stazione.

Una sola colonna sonora per animare la festa, che proseguirà per tutto il week end con tanti appuntamenti tra cui le “Pro Loco in città” (24-27 settembre), “Sport in piazza”, il Mercatino dell’usato e l’Open Day del del civico istituto musicale “Adolfo Gandino” (27 settembre).