Il Mercatino di Natale al Forte di Vinadio si farà, aperte le iscrizioni

“Il Mercatino di Natale al Forte di Vinadio si farà anche quest’anno, nel più totale rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, e avrà luogo il 28 e 29 novembre e dal 5 all’8 dicembre”. Ad annunciarlo la Fondazione ARTEA, organizzatrice insieme al Comune di Vinadio dell’imperdibile appuntamento con lo shopping prenatalizio al coperto, lungo i suggestivi corridoi del Forte. L’iniziativa, giunta alla sua 17° edizione, non solo resiste in un periodo tutt’altro che semplice per gli eventi pubblici, ma “si fa in tre” passando dai due tradizionali giorni di durata ai sei previsti quest’anno. Sono quindi aperte ufficialmente le iscrizioni per gli espositori (associazioni, hobbisti, artigiani, commercianti e produttori agricoli) che intendano prendere parte all’evento.

“Siamo contenti di poter annunciare la conferma di questo atteso appuntamento – spiegano gli organizzatori –. Abbiamo valutato opportuno l’incremento del numero di giorni di apertura, al fine di garantire la più ampia disponibilità di fruizione da parte del pubblico. Pur rispondendo alla necessità di contingentamento e distanziamento fisico, la manifestazione non subirà tuttavia modifiche in tema di contenuti e proposte, in continuità con le iniziative già promosse nelle scorse edizioni, che hanno fatto del Mercatino al Forte uno degli eventi più apprezzati del periodo prenatalizio, dove grandi e piccini possono respirare la magica atmosfera che precede la Festa, approfittando delle numerose bancarelle per trovare un’originale idea regalo”.

Il percorso espositivo sarà a senso unico per il visitatore, con un unico ingresso e una sola uscita, entrambi ben distinti e segnalati. Gli espositori potranno decidere se: partecipare a tutte le sei giornate, avendo in tal caso la possibilità di scegliere lo spazio espositivo all’interno del percorso; esserci solo nel weekend del 28-29 novembre o prendere parte alla manifestazione esclusivamente dal 5 all’8 dicembre.

Gli interessati devono compilare un modulo di candidatura, da inviare entro il 18 ottobre all’indirizzo e-mail: info@fortedivinadio.com. Tutta la modulistica necessaria per candidarsi è scaricabile dai siti www.fortedivinadio.com e www.fondazioneartea.org. Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione telefonando al numero 3404962384 o scrivendo a info@fortedivinadio.com.