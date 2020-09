Il Ministro Gaetano Manfredi ha accolto a Roma gli esponenti della “FILASC”, presso la sede del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica

Ieri 22 settembre, il Ministro all’Univeristà e alla Ricerca Scientifica Prof. Gaetano Manfredi, ha ricevuto i vertici dell’organismo intermedio “FILASC – Federazione Impresa, Lavoro, Ambiente, Sicurezza Comunicazione”

La neonata federazione di imprese fondata dalla sensibilità di un gruppo di imprenditori provenienti da diversi settori, ha visto la luce nel periodo nero dell’economia italiana: quello del lock down.

Presidente della Federazione il Dott. Franco Colombo da sempre volto molto noto nel mondo dell’associazione d’impresa, che ha voluto ancora al suo fianco come in passato il Dott. Massimo Maria Amorosini, già per oltre un decennio segretario generale in Confapi. Vice Presidente Vicario il versatile imprenditore Dott. Marco Bacini che ha fatto della comunicazione e della digitalizzazione il suo core business e a rappresentanza delle libere professioni l’Ing. Pietro Bonfiglio, presente anche il Vice Segretario Nazionale Dott.sa Raffaella Greco.

Ad accompagnare i vertici di FILASC l’avvocato Gabriele Fava noto giurislavorista e consulente particolare del Ministro.

Al Ministro Manfredi è stata presentata un’indagine dell’Istituto Internazionale per la Ricerca di Scienze Economiche ed Umane (IRSEU) dal titolo “Univeristà – Formazione – Istruzione: analisi e proposte per un mondo che cambia” che ha coinvolto 1000 intervistati su un targhet di 5000 soggetti selezionati secondo gli standard delle attività di indagine demoscopiaca.

Le imprese rappresentate da Filasc hanno manifestato l’ esigenza di creare una forte e concreta relazione tra impresa, formazione, lavoro e sviluppo economico in modo diffuso.

“Oggi abbiamo lavorato bene per le imprese, siamo molto soddisfatti dell’incontro in quanto il Ministro ha manifestato ampia apertura al dialogo” ha dichiarato il Segretario Nazionale Massimo Amorosini alla fine dell’incontro.