Mondodelvino a Helix 2020: sostenibilità e digitale per l’economia del futuro

Dal 25 al 27 settembre il gruppo Mondodelvino prende parte a Helix 2020, evento organizzato dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco. Per l’occasione, la cantina Cuvage di Mondodelvino è fornitore esclusivo della manifestazione, i cui partecipanti possono visitare anche il Museo Wine Experience di Priocca, grazie al servizio di collegamento con bus sightseeing. Il weekend si conclude con la Domenica Dedicata alla Donna, il convegno sull’imprenditoria femminile e la premiazione con consegna delle Chiocciole d’Oro nella sede di Mondodelvino a Priocca.

Priocca, 22 settembre 2020 – Il gruppo vitivinicolo Mondodelvino sostiene Helix 2020, manifestazione organizzata dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco. Nota come la capitale italiana della lumaca, la cittadina in provincia di Cuneo ospita dal 25 al 27 settembre l’evento, evoluzione dello storico Festival della Chiocciola che oggi diventa anche luogo di confronto su temi cruciali quali sostenibilità e innovazione digitale. E proprio dalla visione del mondo aziendale e del futuro dell’economia che Mondodelvino e Helix condividono scaturisce il connubio tra le due realtà, eccellenze del territorio piemontese.



Il modello di “economia elicodale” teorizzato dall’Istituto di Elicicoltura di Cherasco rappresenta un nuovo approccio alla produzione nel rispetto di valori fondamentali come qualità, sostenibilità, innovazione. Sviluppata dall’idea di economia circolare e concretizzata nel disciplinare di allevamento Elicicoltura Metodo Cherasco 2.0, questa filosofia non solo rende gli scarti una risorsa, ma riesce a innescare un circolo virtuoso in grado di amplificare gli utili, partendo da materia prima di qualità, rispetto della terra e utilizzo intelligente della tecnologia, al fine di valorizzare tutta la filiera produttiva. L’approccio dell’economia elicoidale prevede quindi una grande attenzione alla sostenibilità e porta alla creazione di un sistema completo che interessa più settori produttivi, partendo dalla materia prima fino a tutte le realtà coinvolte nella trasformazione e distribuzione, con una particolare attenzione anche al risvolto culturale. Filosofia condivisa pienamente dal gruppo Mondodelvino, da sempre impegnato concretamente nel garantire l’alta qualità del prodotto e nel perseguire sicurezza, salute e sostenibilità sia sociale che ambientale, tanto da aver guadagnato importanti riconoscimenti in questo campo grazie anche all’adesione a un protocollo europeo certificato. Mondodelvino, all’avanguardia anche nell’aspetto dell’innovazione digitale, tanto da aver ideato e realizzato il museo Wine Experience, spazio interattivo ed esperienziale studiato per guidare il consumatore alla scoperta del complesso e affascinante universo del vino. Installazione multimediale unica in Italia, la Wine Experience esplora il tema del vino attraverso i cinque sensi con una full immersion tra storia, territori, vitigni, tecniche produttive, profumi, sapori e abbinamenti.



Le bollicine di Cuvage, cantina del gruppo, sono il fornitore esclusivo della manifestazione Helix 2020, i cui visitatori possono immergersi nell’affascinante universo del vino visitando anche il museo Wine Experience by Mondodelvino a Priocca, grazie all’apposita navetta in partenza da Cherasco ogni 2 ore di sabato e domenica, con tour panoramico in bus sightseeing nel cuore delle Langhe e Roero, Patrimonio Unesco. Conclude l’evento la Domenica Dedicata alla Donna, in occasione della quale la sede di Mondodelvino a Priocca ospita due importanti appuntamenti: il Convegno dedicato all’Imprenditoria Femminile, con relatrici nazionali e internazionali, e la premiazione con consegna delle Chiocciole d’Oro. Dopo Helix 2020 inoltre a Priocca presso Mondodelvino si stabilirà la sede dell’associazione dedicata all’Economia Elicoidale in ideale connessione tra allevamento, agricoltura, cultura enogastronomia e patrimonio comune.



“Mondodelvino supporta la filosofia di Helix in quanto perseguiamo una serie di intenti comuni tra cui il tema della sostenibilità che come azienda perseguiamo da anni, tanto da essere una delle prime aziende ad aver partecipato ad un progetto di sostenibilità per la valutazione dell’impatto ambientale attraverso l’LCA (Life Cicle Assessment) e delle certificazioni in tema di gestione ambientale e responsabilità sociale. Altro tema che ci unisce è quello dello sviluppo digitale, che il gruppo Mondodelvino sostiene da tempo e che ha portato all’ideazione e realizzazione del primo museo del vino digitale e interattivo in Italia, la Wine Experience di Priocca, dove auspichiamo di ospitare eventi e iniziative sul tema del digitale”, interviene così Enrico Gobino, direttore marketing di Mondodelvino.