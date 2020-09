Partito a Cuneo il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, in programma cinque eventi

E' iniziato ieri, 22 settembre, il Festival dello Sviluppo Sostenibile - organizzato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) - la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).

Il Festival è stato riconosciuto dall’ “SDG ACTION CAMPAIGN” delle Nazioni Unite come un'iniziativa innovativa e un'esperienza unica a livello internazionale.

Convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora: centinaia di iniziative per coinvolgere, includere e dare voce alla società italiana. Il calendario comprende anche iniziative organizzate direttamente dal Segretariato dell'ASviS, eventi di rilevanza nazionale e numerose iniziative realizzate con il contributo delle amministrazioni cittadine e delle università. (qui il programma degli eventi del Festival).

L’edizione del Festival 2020, diffusa su tutto il territorio nazionale con eventi in presenza e on line avverrà in concomitanza con importanti appuntamenti internazionali, come la 75^ Assemblea Generale dell’O.N.U. e l’avvio della “Decade of Action”.

Gli eventi del Festival a Cuneo

Mercoledì 23 settembre 2020

Cuneo vive lo sport – Obiettivo salute e benessere

Assessorato allo Sport del Comune di Cuneo, patrocinato dal CONI

Domenica 27 settembre 2020

Missione Natura

Parco fluviale Gesso e Stura

dal 25 settembre al 7 ottobre 2020

Mostra “CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero

Regione Piemonte, Parco fluviale Gesso e Stura

Lunedì 5 ottobre 2020 - h.18:00-19:00

L'utopia sostenibile - Incontro online con Enrico Giovannini

Piano Strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile”, Scrittorincittà, Parco fluviale Gesso e Stura, EU Direct

Giovedì 8 ottobre 2020 - h. 17:00-18:00

Clima: azioni radicali per un problema epocale

Parco fluviale Gesso e Stura, Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Società Meteorologica Italiana