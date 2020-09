Un pianoforte con musica per accompagnare i piatti del venerdì sera alla Volpe con la Pancia Piena a Cuneo

La Volpe con la Pancia Piena è un ristorante tipico di Cuneo. In Via Chiusa Pesio 6 si servono ogni girono piatti della tradizione e portate con accostamenti innovativi per una clientela che apprezza l'unicità di questo locale cuneese.

Il venerdì sera, a cominciare dal 25 settembre, un pianoforte accompagnerà i clienti in una atmosfera speciale che sappia valorizzare i piatti della cena e offrire un ambiente caldo ed intimo al punto giusto.

Il rispetto delle misure di sicurezza è al centro dell'accoglienza che diventa cordiale e famigliare quando ci si immerge nel locale. Il menù soddisfa tutte le esigenze anche per chi ha intolleranze. Il locale accoglie i cani con la discrezione che è propria a chi sa quanto un animale faccia parte della vita di una famiglia.

La carta dei vini spazia dalle etichette note a cantine tutte da scoprire.

Appuntamento venerdì 25 settembre per una cena con il fascino di un pianoforte.

Per prenotazioni: 0171 605061