Motociclismo: il mantese Marco Cottone vince il TCIV 2020

E’ stato il bellissimo Autodromo Internazionale del Mugello, dopo aver ospitato la Formula Uno, il palcoscenico dell’ultimo round stagionale della Coppa Italia Velocità, dove il team capitanato dal roccavionese Simone Barale si è presentato al via della Pirelli Cup con entrambi i suoi piloti, tesserati con M.C. Drivers Cuneo: il mantese Marco Cottone, impegnato nella classe 1000 ed il reggiano Stefano Boselli, nella 600.

È stato un week end di tanto impegno da parte di ogni membro del team, per consentire ai piloti di dare il massimo in gara, assistiti come sempre dalla Penny Racing Service di Ferrara. Boselli, dopo aver ritrovato il giusto setting e soprattutto il feeling con la sua Yamaha R6, ha centrato nelle qualifiche una grande quarta fila, aggiudicandosi il 12° crono, a ridosso della top 10, in una Pirelli Cup 600 dal livello davvero molto alto e con parecchie Wild Card.

Il reggiano conclude la gara in quattordicesima piazza, quarto nella categoria Supercorsa, mentre in gara due sfiora la top 10, giungendo in undicesima posizione.

Nel Trofeo Centro Italia Velocità, che si corre all’interno della prestigiosa Pirelli Cup 1000, il portacolori cuneese Marco Cottone, dopo le qualifiche, che gli valgono la pole position di categoria, è ventiseiesimo nella classifica generale, anche in questo caso in una griglia rinforzata da molte Wild Card. Arrivando all’ultimo round con 25 punti di vantaggio in classifica sul suo diretto avversario Crestani, in gara uno gli basta la ventunesima posizione per conquistare la vittoria di giornata nel TCIV. In gara due un calo fisico lo fa chiudere in ventitreesima posizione generale, ma la seconda piazza nella sua categoria, il TCIV, gli vale il titolo italiano 2020.

“Vorrei fare i miei più sentiti ringraziamenti a tutta la squadra - ha esclamato il team manager Simone Barale -, perché quest’anno il progetto Black Racing ha fatto un notevole salto di qualità, sia a livello di prestazioni in pista che di organizzazione del lavoro, e questo grazie ad ogni singolo membro del team, che permette a questa macchina di funzionare in maniera davvero efficace. Siamo arrivati al termine della stagione 2020 di nuovo da campioni, con un Marco Cottone che, alla prima stagione con noi, essendo comunque una scommessa per entrambi, ha centrato il titolo, mentre Stefano Boselli è tornato in gran spolvero e stiamo già lavorando per fare un ulteriore passo in avanti nel 2021, che si prospetta molto interessante”.

SPONSOR

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor che, nonostante il periodo, hanno deciso di dare il proprio supporto alla squadra in questo 2020: Poppi Clementino S.p.A., OMEC Costruzioni Meccaniche, Istituto Ottico Boselli, TOP Serramenti, Magazzini Edili Tontine, Tipolito Martini S.r.l., LM Consulting, CTM S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Autotrasporti Ghibaudo Claudio, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, CLM Impianti Elettrici, Legatoria Europa, Distribuzioni Grafiche Fantino, Moss S.r.l. e un grazie, per il supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, Spider, Magigas, Publitalia, Vircos, Al Cappello Alpino.