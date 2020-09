Agricoltura, Lega: "Bellanova impari a guidare il Ministero, non il trattore"

"Dopo tante promesse del governo, sul fronte dei risarcimenti assicurativi per i danni causati al settore ortofrutticolo dalla cimice asiatica, stimati dai sindacati in 600 milioni di euro l'anno, non solo è stato fatto poco ma è riuscito nell'incredibile impresa di fare peggio, escludendo il comparto dagli sgravi contributivi".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio oggi, 23 settembre, in aula nel suo intervento di replica all'interrogazione al ministro dell’agricoltura.



L’onorevole domanda quali siano le iniziative che Teresa Bellanova intende attuare a sostegno del comparto ortofrutticolo italiano. Nel caso in cui, il ministro, non ritenesse doverosa una riforma del meccanismo delle polizze assicurative, Bergesio auspica comunque ad una maggiore aderenza agli interessi degli agricoltori.



Nell’interrogazione veniva sottolineata la difficoltà nella quale il settore della frutta versa: dai danni subiti per via della cimice asiatica, alla perdita di fatturato subito per via degli estremi eventi climatici e per le misure di lockdown scaturite dall’emergenza Covid-19.



Conclude la replica il senatore cuneese: ”Il settore ortofrutticolo in Italia vale 14 miliardi di euro, conta 340mila imprese e 700mila occupati. Il governo a parole dice di volere puntare alla valorizzazione dell'export quando il settore produce soprattutto per il mercato italiano.

E' evidente davanti a questi numeri, che il fondo previsto nel Dl Rilancio da 426 milioni non solo è insufficiente ma umilia i lavoratori italiani. Bene farebbe il ministro Bellanova invece di guidare il trattore, a imparare a guidare il suo ministero implementando le risorse e modificando subito il decreto sull'esclusione degli oneri previdenziali e contributivi per allevatori e agricoltori"