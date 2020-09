Bra: nel weekend controlli del rispetto delle norme anti-covid nel centro

A partire da questo fine settimana, in orario serale nel centro di Bra e nelle aree interessate da maggiore affluenza di pubblico saranno presenti presìdi fissi di controllo del rispetto delle misure anti-covid, in particolare per quanto riguarda l’uso della mascherina e il distanziamento. I presìdi saranno gestiti dalla Protezione civile e si affiancano all’attività già svolta durante gli scorsi weekend dai volontari delle Associazioni dei Carabinieri in congedo, sempre in collaborazione con la Polizia municipale e le forze dell’ordine cittadine.

L’inosservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio può comportare l'irrogazione di una sanzione, a norma di legge.

Si ricorda che è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie), ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Inoltre, è sempre in vigore sull’intero territorio regionale l'obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

Dall’Amministrazione comunale di Bra l’appello alla responsabilità e all’osservanza delle misure anti contagio, come protezione per sé stessi, ma anche per i propri cari e per le categorie più a rischio.