Studente positivo al Covid-19 tra gli studenti dell'Istituto "Garelli" di Mondovì: la classe posta in quarantena

Classe in quarantena alle superiori di Mondovì dopo un caso di positività registrato tra gli studenti dell’istituto professionale “Garelli”. Gli esiti dei tamponi al corpo docenti e ai compagni di classe hanno dato esito negativo. Non è il primo caso nel monregalese, infatti, in via precauzionale a inizio settembre era stata posticipata l’apertura del nido comunale di via Ortigara per la positività di un’insegnante.

Ricordiamo che da sabato 19 settembre, nel comune di Mondovì, è scattato l’obbligo di indossare la mascherina di protezione per chiunque si trovi in prossimità degli edifici scolastici in orario di ingresso e uscita, alle fermate degli autobus e in tutte le vie percorse abitualmente percorse dagli studenti per raggiungere le aule.

Anche in una scuola del comune di San Michele Mondovì in queste ore è stato segnalato l'accertamento di un caso di positività al Covid-19, seguiranno aggiornamenti.