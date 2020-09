Un sentito ringraziamento al personale del reparto Psichiatria di Cuneo

Gent.mo Sig.r Direttore,

sono L.S., vostra affezionata lettrice, la prego di voler pubblicare questa lettera per esprimere il mio vivido ringraziamento al Servizio di Psichiatria dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo e dell’ASL CN1. La Sanità locale possiede delle perle rare e preziose, valorizziamole e non disperdiamole!

Per svariati motivi il giorno 22 luglio scorso sono dovuta entrare nel reparto di Psichiatria del Carle di Cuneo e sono rimasta ricoverata per 18 giorni. Prima del ricovero, fin dal mese di maggio, ero stata seguita dalla mia dott.ssa di famiglia, che mi supportava in tutti i modi dandomi non solo farmaci ma anche tanti consigli, incoraggiandomi sempre col sorriso; non finirò mai di ringraziarla a sufficienza.

Poi devo ringraziare lo psichiatra dott. Rosso Valerio, che ha fatto di tutto per curarmi a casa, è stato sempre molto gentile. Purtroppo però le cose son precipitate e ci siamo dovuti tutti arrendere e così son dovuta entrare in Ospedale. All’inizio ero confusa, spaventata, angosciata, ma per questo reparto non posso che esprimere gratitudine, per il Direttore, dott.r Francesco Risso, per la vice Direttrice, dott.ssa Corradina Esposito, per i medici tutti, infermieri e oss. Tutti erano gentilissimi, hanno messo i malati a proprio agio. Anche le signore adibite alle pulizie cercavano di fare piano per non svegliarci al mattino presto, così al momento del risveglio i locali erano puliti e profumati. Anche il cibo era buono e abbondante. Non mi stancherò di elogiare questo reparto sempre pulito, ordinato, cortese.

Grazie a tutti per avermi accompagnata, tenuta per mano in un momento difficilissimo della mia vita con dedizione, amorevolezza, profonda umanità e soprattutto di avermi guarita con preparazione e professionalità! Spero di non aver dimenticato nessuno, ma se così fosse chiedo scusa. Parlerò sempre bene di questa struttura di Psichiatria di Cuneo.

Ringrazio ancora tutti, vi porterò sempre nel mio cuore per tutto quello che avete fatto a me e agli altri pazienti.

Una vostra affezionata lettrice