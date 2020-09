Bra, festa dei ‘Salesiani Cooperatori’ all’Istituto ‘San Domenico Savio’ di viale Rimembranze

Arriva a Bra la ‘Giornata del Salesiano Cooperatore’, in programma domenica 27 settembre presso l’Istituto ‘San Domenico Savio’ di viale Rimembranze. Il pomeriggio di festa prenderà il via alle 15.30 con la condivisione di interventi e testimonianze che si alterneranno fino alle 17.30. Un modo per tutti i Cooperatori di tenere vivo e far crescere il carisma salesiano nella vita quotidiana e nella Chiesa.

Così don Valter Rossi, direttore della rivista MONDOERRE: “I Salesiani Cooperatori sono donne e uomini coinvolti pienamente nella missione salesiana in tutti gli ambienti di vita cui sono chiamati: la famiglia, la scuola, il lavoro, la società e la Chiesa. Attraverso un vero e proprio Progetto di Vita Apostolica sono evangelizzatori che offrono al mondo e alla gioventù l’esperienza di una vita piena e felice, ricca di valori autentici ispirati dal messaggio cristiano”.

Alla guida dell’Associazione braidese, che attualmente conta circa duecento anime, c’è don Alessandro Borsello, direttore della casa salesiana di viale Rimembranze, che ospita l’appuntamento.

L’incontro si concluderà alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa, che sarà l’occasione per rinnovare le promesse di fede, seguendo l’esempio di don Bosco, un santo non solo da ammirare, ma da imitare.