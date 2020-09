San Michele Mondovì, un positivo tra gli studenti delle medie: "C'è preoccupazione. Speriamo resti un caso isolato"

Dopo la scoperta di uno studente del "Garelli" di Mondovì positivo al Covid-19 è stato confermato anche un caso di positività nelle scuole medie del comune di San Michele Mondovì. Le insegnanti e i compagni di scuola venuti in contatto con la persona contagiata, che probabilmente non ha rispettato l’isolamento fiduciario, sono in attesa di conoscere l’esito del tampone.