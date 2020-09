Ceresole d'Alba: visite gratuite al MuBATT e agli Affreschi della Madonna del Buontempo

Come ogni ultima domenica del mese il MuBATT organizzerà delle visite guidate ad ingresso gratuito. Lo stesso giorno è in programma un "open day" alla sala di rappresentanza del municipio di Ceresole d'Alba (via Regina Margherita 14), dove si trovano tre pregiati cicli di affreschi salvati dalla cappella della Madonna del Buontempo. L'ingresso è libero, dalle ore 10 alle 18.



Gli affreschi -salvati dalla rovina grazie all’intervento della Soprintendenza ai Beni artistici del museo civico di Palazzo Traversa di Bra e di Italia Nostra di Alba- raccontano antiche storie di santi taumaturghi, invocati dalla popolazione locale contro le pestilenze e le guerre che ne flagellavano il territorio.



Nel 1490, quando fu ricostruita dalla famiglia Roero, la cappella della Madonna del Buontempo ferveva forse di vita intensa sulla piana di Ceresole d’Alba (località Novareisa), dove tuttora si staglia -spiegano gli organizzatori dell’evento. Oggi è caduta in uno stato di totale abbandono, ma fortunatamente è stato possibile strappare e recuperare dalle pareti alcuni pregiati affreschi, ora presenti nella sala di rappresentanza del Comune di Ceresole d’Alba. Si tratta dei cicli relativi alla Pietà con i Santi (1553), a Sant’Antonio Abate e la Madonna con il Bambino (1581) e una crocifissione di gusto popolaresco (XIX secolo).



Le raffigurazioni scelte ci raccontano della storia devozionale della popolazione locale: santi taumaturghi come San Nicola e San Rocco, chiamati a proteggere gli abitanti di Ceresole dal flagello della pestilenza e dalle numerosi scorrerie dei soldati Lanzichenecchi, dei quali sarebbero addirittura rimaste alcune incisioni da bivacco risalenti al XVI secolo“.



Tutti i dettagli sugli affreschi dalla cappella della Madonna del Buontempo a Ceresole d’Alba sono descritti sul sito Sentieri dei frescanti – Gli affreschi del Roero https://www.sentierideifrescanti.it/affreschi/affreschi-dalla-cappella-madonna-buontempo-ceresole-d-alba/.



Il comune ringrazia i volontari che nel corso della giornata assicureranno le aperture e le visite guidate per i visitatori.



Le visite dovranno avvenire rispettando le prescrizioni in materia di accessi per garantire la sicurezza dei visitatori e delle guide consentendo l'accesso ad un massimo di 4 persone.



Le visite guidate al muBATT e agli affreschi sono gratuite.



I visitatori, come previsto dalle indicazioni, dovranno essere muniti di mascherina chirurgica e all'interno dei locali dovranno mantenere il distanziamento sociale previsto di almeno 1 metro.



E-Mail: mubatt.ceresole@comune.ceresoledalba.cn.it

https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/

Info: 0173.364030