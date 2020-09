Atletica, campionati italiani (800 metri): record personale e finalissima per Umberto Brero

Ottimo risultato per l'atletica braidese Umberto Brero (Atletica Avis Bra Gas) a Grosseto, negli 800 metri dei campionati italiani di atletica leggera disputatisi nei giorni dal 18 al 20 settembre: per lui il primato personale, con cronometro fermo in 1:54,47 e qualificazione per la finalissima (nella quale poi è arrivato settimo).

"Per la società una soddisfazione davvero grandissima - ha assicurato il presidente Antonio Martinengo - , specie perché per Umberto è il primo anno di partecipazione in questa categoria. Speriamo sia un grande auguro per il futuro e per le prossime gare".