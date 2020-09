A San Michele Mondovì 19 casi di contagio Covid? Il sindaco chiarisce: "Sono famiglie in isolamento senza evidenti problemi di salute"

“ Il numero indicato sul sito della Regione Piemonte riguarda famiglie in stato di isolamento fiduciario preventivo, che al momento non hanno segnalato particolari problemi di salute – spiega il primo cittadino – Questa mattina abbiamo organizzato questa piccola ‘task force’ per cercare di organizzarci al meglio al fine di non vanificare gli sforzi fatti finora. Per questa ragione i carabinieri vigileranno e controlleranno ulteriormente che non vengano violate le prescrizioni da chi si trova in isolamento ”.

Il primo cittadino ricorda, inoltre, a tutti i cittadini per la sicurezza collettiva di rispettare le regole previste per il contenimento del Covid-19: indossare correttamente la mascherina di protezione e non creare assembramenti. “Ringrazio l’Asl Cn1 e le Forze dell’Ordine per la collaborazione e per essere intervenuti questa mattina. Il confronto, al quale ha partecipato per via telematica anche il Dott. Montù, direttore del SISP è stato importante. Ora mi appello al senso civico dei cittadini, ricordando che sono previste e verranno applicate sanzioni per chi non rispetterà tutte le norme sanitarie previste dall’emergenza sanitaria che è tutt’ora in corso”.