Cuneo, dubbi sul destino di Villa Srah: "Imprudente e assurdo che il Comune stringa accordi con soggetti con cui è in contraddizione da decenni"

Che il gruppo consigliare “Cuneo per i Beni Comuni” consideri il PEC di Villa Sarah una “scelta sciagurata e non condivisa dai cuneesi”, che si propone di creare 11 parcheggi pubblici in una zona, il Viale degli Angeli, che a tutt’oggi risulta pedonale non è certo notizia di oggi. E le questioni concernenti il futuro di Villa Sarah sono tornate di preponderante attualità nella seduta del consigio comunale di lunedì 21 settembre, a seguito dell’interpellanza presentata da Ugo Sturlese.

Al centro del documento, un problema di coincidenza tra i soggetti con cui il Comune di Cuneo – lo scorso 7 agosto – ha firmato la convenzione sul PEC di Villa Sara, ovvero le società Granda Immobiliare Spa e Risso Srl, e quelli con cui la stessa amministrazione ha ormai impostato da più di 30 anni il braccio di ferro sul futuro dell’area ex Bongiovanni (la zona, cioè, di piazza della Costituzione). Il problema, insomma, starebbe che i nomi di Alfredo Balzotti, Simone Di Gennaro e Stefano Bongiovanni compaiano allo stesso tempo nel CdA di Granda Immobiliare Srl, Fincos Finanziaria Costruzioni Spa (che è socio unico di Granda Immobiliare) e di Eurofim Immobiliare Srl (di cui Finco è socio unico), senza contare che socio al 70% di Fincos è la Eagle SPV, il cui amministratore unico è lo stesso Balzotti. La Eurofim Immobiliare Srl, come già riportato, è l’azienda con cui l’amministrazione ha un contenzioso aperto da decenni rispetto all’area ex Bongiovanni.

Sturlese, insomma, si chiede quanto sia opportuno avviare convenzioni con gli stessi soggetti con cui si porta avanti un contenzioso lungo ed evidentemente complesso.

- IL DIBATTITO TRA L’ASSESSORE E DI STURLESE

“La nuova convenzione è stata sottoposta a tutti i “gradi di giudizio” dell’amministrazione comunale – assicura l’assessore Luca Serale, collegato da remoto al consiglio comunale - . Vero che stiamo parlando degli stessi proponenti ma con il lavoro su Villa Sarah parliamo anche di oltre 20mila metri quadrati che sono andati al patrimonio comunale, una conquista tutt’altro che povera”.

“Insomma, quelli che erano stati i nostri impegni assunti in commissione li stiamo portando avanti. Su piazza della Costituzione, nello specifico, stiamo procedendo con Eurofim nel frazionamento delle aree superficiali della piazza, di via Einaudi, di via Bongiovanni e di via San Giovanni Bosco, azione necessaria per individuare con esattezza le aree da assoggettare a uso pubblico – ha proseguito l’assessore - . L’intervento su Villa Sarah è il penultimo previsto dal Piano Regolatore su viale Angeli: sicuramente in una prossima commissione ne definiremo i lavori e l’iter amministrativo, e aggiorneremo sullo stato dell’arte del contenzioso di piazza della Costituzione”.