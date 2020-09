In rampa di lancio la nuova edizione della Truck Driver Academy (TDA) dell’Astra, per formare i giovani autotrasportatori di domani

Dopo il successo delle scorse due precedenti edizioni, è ai blocchi di partenza la terza Truck Driver Academy (TDA), il progetto formativo ideato da ASTRA Cuneo e attuato in collaborazione con l’IRFO – Istituto di Ricerca di Formazione e l’Osservatorio dei Trasporti e della Logistica della Provincia di Cuneo, finalizzato a ricercare e selezionare giovani da avviare alla professione di conducente di veicoli adibiti al trasporto merci conto terzi. Da qualche giorno è on line sul sito www.truckdriveracademy.it il nuovo bando con tutte le modalità per potersi candidare. C’è tempo fino a venerdì 16 ottobre. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 0171/413978 (interno 1, Luca Viada) o scrivere alla mail info@truckdriveracademy.it.

“La TDA si sta affermando sempre più come una concreta iniziativa utile a formare i giovani autotrasportatori di domani, fornendo loro non solo nozioni teoriche, ma anche strumenti pratici e direttamente utilizzabili per avviarli a una professione che negli anni è cambiata moltissimo, diventando sempre più centrale per il sistema economico locale e nazionale – precisa Diego Pasero presidente di Astra Cuneo – . Quasi la totalità dei partecipanti alle scorse due edizioni del progetto ha ottenuto un impiego presso un’azienda di autotrasporto del territorio. Questo è per noi motivo di orgoglio e ci sprona a continuare su questa strada, migliorando l’iniziativa per renderla sempre più attrattiva ed efficace”.

Il progetto si rivolge a giovani di età compresa tra i 19 e 35 anni di età, che abbiano residenza in Italia da almeno 5 anni al momento della candidatura, siano in possesso di patente di guida di categoria B da almeno 6 mesi e abbiano i requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli richiesti per la categoria di patente C – E.