Magliano Alpi: è una donna di Peveragno la vittima dell'incidente ferroviario

La donna è stata travolta dal treno Torino-Savona verso le 9 del mattino mentre attraversava i binari; per lei, non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e di Fossano, che hanno soccorso i passeggeri del treno, i carabinieri e l'emergenza sanitaria; la salma della donna, dopo essere stata recuperata in una scarpata a grande distanza dal luogo dell'impatto, è stata composta al cimitero di Mondovì.