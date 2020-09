A Bra e Alba inizia la 15ª edizione di Bacco&Orfeo: "La grande musica in compagnia del grande vino"

I dodici concerti, previsti nella primavera 2020, sono stati riprogrammati dal 30 agosto al 4 ottobre per sei domeniche consecutive: alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe, e al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara.

Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale, partendo da Giuseppe Nova, direttore artistico del Festival al Klaviol Trio, a Sang Eun Kim, Luigi Giachino, il Trio Pierre Louys, Dino De Palma, l’Ensemble Tangueando, I solisti dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, Maristella Patuzzi, Andrea Bacchetti, Franco Mezzena e molti altri, con repertori di grande interesse che toccano tre secoli di musica, da Bach al ‘900 di West Side Story, con alcuni camei dedicati a Ludwig van Beethoven, doveroso omaggio al genio di Bonn, del quale ricorrono i 250 anni dalla nascita e a Astor Piazzolla, del quale ricorrerà l’anno prossimo il centenario della nascita.

Al termine di ogni concerto, della durata di circa 50 minuti, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale, pur nelle limitazioni e nel rispetto di quanto previsto dalle normative in corso, per l’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte. Ogni domenica sarà quindi dedicata ad un differente produttore con ospiti da tutta Italia; quest’anno Cuvage di Acqui Terme AL, la Cantina di Casorzo AT, la Tenuta Conti Zecca di Leverano LE, l’Azienda Agricola Podere Magia di San Polo D’Enza RE, l’Azienda Agricola Romaldo Greco di Seclì LE, la Casa vinicola de Puppi di Moimacco UD.

I concerti saranno introdotti dal musicologo Dino Bosco e i dopo concerto saranno commentati dal sommelier e giudice internazionale Ico Turra.

Il prossimo appuntamento è previsto per l’ultima domenica di settembre, il 27, in programma pianoforte e quartetto di fiati, con i giovani solisti dell’Orchestra Giovanile i Filarmonici Friulani e Andrea Rucli al pianoforte, impegnati tra Mozart e Beethoven, nelle uniche due opere dedicate dai compositori a questa formazione. Al pomeriggio la violinista virtuosa svizzera Maristella Patuzzi e il pianista Andrea Bacchetti ci accompagneranno in un travolgente programma passando dalle Danze popolari rumene di Béla Bartók, al virtuosismo della Fantasia sulla Carmen di Georges Bizet, per concludere con la celebre Zingaresca di Pablo de Sarasate.

Al termine dei concerti un brindisi con i vini della Casa vinicola de Puppi di Moimacco (UD), in collaborazione con Enoarmonie e la Regione Friuli Venezia Giulia.





L’ingresso ai concerti segue le normative sanitarie vigenti:

Le prenotazioni devono essere effettuate inviando una mail a: simona.dellavalle@smcm.it indicando i propri dati e un numero di telefono di riferimento.

Pagamento diretto il giorno del concerto presso il tavolo di accoglienza all’entrata.



Abbonamento ai 6 concerti di Alba (Chiesa di San Giuseppe) /Bra (Chiesa di Santa Chiara) - con posto riservato : 21 euro

Abbonamento riservato agli Amici di Alba Music Festival: 15 euro (valido per i concerti di Alba e Bra), per diventare Amici consulta www.albamusicfestival.com nella sezione relativa.

Ingresso singolo fino a esaurimento posti e prima del concerto in caso di disponibilità: 10 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni.

Le prenotazioni degli ingressi singoli verranno confermate telefonicamente entro il venerdì precedente al concerto. Visto il numero limitato di posti, l’accettazione e conferma della prenotazione avverrà secondo ordine cronologico. Nel caso di rinuncia alla prenotazione già effettuata tramite abbonamento, chiediamo gentilmente di segnalare la disdetta tempestivamente tramite email a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati al concerto.