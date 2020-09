Dal 25 al 27 settembre, l’Elicicoltura Metodo Cherasco alla ribalta internazionale

Helix 2020 - Uomo Digitale Terra è una risposta concreta e strutturata ad alcuni dei cambiamenti che il mondo agricolo, geopolitico ed enogastronomico sta conoscendo in questi mesi: la necessità di crescita comune, progressiva; l’obbligo di condividere e sviluppare idee, innovazioni, tecnologie e contenuti. La volontà di “partire di ciò che si ha”, conoscerlo, svilupparlo e lanciarlo alla ribalta internazionale nella sua identità più forte, genuina, socialmente utile, capace di raccogliere la doppia sfida del basso impatto ambientale e della crescita locale. Una crescita appunto elicoidale poiché nasce dalla chiocciola, dalle sue virtù e delle sue peculiarità per “contaminare” e crea opportunità di sviluppo di filiera in settori diversificati: l’agricoltura, l’allevamento, la cosmetica e la medicina, la ristorazione…Fino a diventare un’opportunità di impresa ed un mezzo di sostentamento principale di nuovi nuclei familiari, contribuendo perfino alla riqualificazione economica e sociale di interi territori rurali.

Una sfida che sembra impossibile, troppo ideale per essere vera; così Simone Sampo ha voluto dedicare 3 intere giornate di eventi e settimane di riprese video preparativi per ideare Helix 2020: lo scopo è di raccontare, illustrare, spiegare con ogni mezzo possibile. Dimostrare che, invece, è possibile. L’economia elicoidale è di tutti - parte dalla chiocciola ma fa crescere famiglie, territori, regioni intere.

“I primi 6 mesi dell’anno 2020 – spiega il presidente dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura, Simone Sampò – ci hanno portati a nuove riflessioni, costretti a guardare dimensioni diverse. L'idea di Helix2020 è maturata durante lo svolgimento delle nostre giornate formative con gli elicicoltori attuali e futuri che, per motivi di emergenza sanitaria, sono state realizzate in rete. Un pubblico inaspettato ha partecipato, da ogni parte del mondo. Abbiamo fatto tesoro di questa esperienza e l'abbiamo studiata per renderla applicabile sempre, cercando una strada per metterla al servizio del reale. Crediamo che l'economia elicoidale possa fare un salto di qualità. Partendo dall'uomo, principale attore, e dalla terra uniamo il digitale, creando le premesse per applicare questo sistema non solo all'elicicoltura ma anche in altri settori”.

Il palinsesto alterna cene con dibattiti, tavole rotonde di approfondimento, esposizione di case history di imprenditoria legate all’elicicoltura, dimostrazioni live di tecniche di elicicoltura ma anche di cucina. Un momento speciale sarà dedicato all’imprenditoria femminile, portatrice di valori unici, di esempi e modelli di tenacia e di resilienza. Sono filmate anche le visite, le interviste con i produttori, le domande utili…Insomma tre giorni per scoprire ogni dettaglio e soddisfare ogni curiosità legate all’elicicoltura e all’economia elicoidale!

Perchè la gola vuole la sua parte, durante tutta la durata della manifestazione alcuni dei migliori ristoranti di Langa e Roero proporranno un menù tematico, convenzionato Helix2020: La Madernassa, La Ciau del Tornavento, Borgo Sant'Anna, Gastronomia Urbana, il Grecale e la Locanda del Pilone.

Non tutti hanno un computer e la possibilità di seguire in streaming gli eventi: così per tutta la durata della manifestazione, due schermi giganti nella piazza di Cherasco trasmetteranno live streaming, pillole video degli elicicoltori nel mondo, collegamenti con elicicoltori, interviste realizzate da Nicola Prudente in arte “Tinto”, noto conduttore tv e radiofonico su La 7 e Rai Radio 2.

Invece per gli appassionati connessi c’è Helixworldtv, la piattaforma digitale, porterà in tutto il mondo la manifestazione e tutte le bellezze delle Langhe.

Il programma di Helix2020 sarà quindi un giusto equilibrio tra reale e digitale.

Venerdì 25 settembre la Cena di Gala a “La Ciau del Tronavento” di Treiso, con la rinomata stella Maurilio Garola, darà il via ufficiale alla manifestazione con un discorso di apertura di Simone Sampo e la prima premiazione delle Chiocciole: Lliana Alena, Alberto Cirio, Maurilio Garola “chef e Ambasciatore del Metodo Cherasco”. Chiude poi l’appuntamento il “Il Tartufo incontra la chiocciola” - tutto trasmesso in streaming su helixtv.

Sabato 26 settembre è dedicato come di consueto al 49° Incontro internazionale di Elicicoltura nel “Mondo Helix”, creato nel centro storico di Cherasco, all'ombra del suggestivo Arco del Belvedere. L'Incontro fisico e digitale sarà seguito da migliaia di elicicoltori in Italia e nel mondo ed è sempre occasione di formazione, informazione, confronto tra esperti del settore, ma anche dagli aspiranti elicicoltori, ogni anno più numerosi.

Al Teatro Salomone e in Piazza Arco Belvedere a partire dalle 9.00 si svolgerà la presentazione del Metodo Cherasco con il Presidente Sampo; alle 10 ha inizio poi la grande festa del gusto - con misura e distanziamento: apre la piazza Gourmet con Street Food, dove assaggiare tutte le declinazioni di chiocciole e di prodotti del territorio grazie alle bancarelle dei produttori e dei consorzi, rappresentanti delle eccellenze alimentari delle Langhe come il Peperone di Carmagnola, il Porro di Cervere, la Pera Madernassa, la Nocciola di Langa, la Zucca di Piozzo, il Castelmagno La Meiro, la Mozzarella di Bufala Moris e il Prosciutto Crudo di Cuneo DOP. Presenti anche lo chef Gabriele Santolin assieme agli chef di Cherasco con le loro specialità.

Sabato pomeriggio: premiazione Chiocciole d’Oro all’Azienda Agricola le Tre Chiocciole e all’Azienda Agricola La Cippaia; poi visita all’Accademia e al “Polo dell’Elicicoltura” e all’allevamento “Il Giardino delle Chiocciole”. Chiude un’imperdibile talk show con Sergio Capaldo, Silvio Barbero, Bartolomeo Biolatti e Giovanni Ercole.

Chiude la giornata la cena placée su prenotazione all’Hotel Somaschi “La Granda e Michelis incontrano la chiocciola”.

Domenica 27 settembre continuano le degustazioni in Piazza Gourmet; Nella splendida cornice dell’azienda “Mondo del Vino di Priocca” si terrà il convegno ”La Donna” sul ruolo femminile nell'elicicoltura e nell’imprenditoria in generale. 5 donne eccezionali, tenaci, resilienti e creative testimoniano e svelano esperienze, sfide, moti e credo principali. Un percorso unico, un dibattito che si annuncia ricchissimo. Saranno presenti Eija Tarkainen, scrittrice formatrice, (Finlandia); Barbara Boaglio rappresentante di Rete al femminile e Ricercatrice all’Università Bologna; Marta Giavarini del Centro Studi di Confindustria; Marina Miroglio Cheffes d’ici et d’Ailleurs (Francia)

La giornata di domenica si concluderà con la premiazione delle Chiocciole d'Oro 2020 dedicate alla giornalista Fernanda Roggero, allo chef Michelangelo Mammoliti - La Madernassa di Guarene - e al Senatore Giorgio Maria Bergesio.

La cena sarà anche un momento fondamentale della 3 giorni perché vedrà la firma dello statuto dell'associazione dedicata alla promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in presenza fisica e digitale di partner e produttori del mondo intero.

“Il nome Helix sintetizza proprio questo – sottolinea il presidente dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, Simone Sampò – Forti dell’esperienza di oltre 48 incontri internazionali di elicicoltura e di 14 edizioni del Festival della chiocciola di Cherasco, vogliamo mettere sotto i riflettori un nuovo modello di approccio alla vita. Non vogliamo parlare di cosa non fare ma, al contrario, di cosa fare per creare reddito e lavoro, rispettando al 100% l’ambiente in cui viviamo e di cui siamo inscindibilmente parte. Rispettiamo la cosiddetta agricoltura biologica, ma noi puntiamo sull’agricoltura simbiotica: l’allevamento della Chiocciola Metodo Cherasco si fonda infatti sull’intreccio della catena alimentare e dei suoi attori: l’ambiente, la terra, gli animali, l’uomo e il suo lavoro legati in tutte le fasi, dalla produzione sostenibile al prodotto biologico naturale e genuino garantito al consumatore. Il tutto sfruttando il digitale che sarà un’altra grande novità del nuovo format di settembre: in rete sarà possibile visitare padiglioni virtuali ricreati nelle langhe, dialogare con produttori, imprenditori e artigiani. A Cherasco, invece, si potrà come da tradizione toccare con mano tanti altri aspetti dell’elicicoltura 2.0, che da una piccola chiocciola si spiralizza, appunto, in oltre 13 settori economico-produttivi”.

Helix2020 stesso, anche prima di essere reale, è già portatore di sinergie, alleanze e crescita comune: il territorio è già, da anni, simbolo e avanposto dell’economia elicioidale. Uno caso tra tutti, il Museo Il Mondo del Vino nel quale si terrà il dibattito di domenica, così significativo, è destinato a diventare la sede dell’Associazione dedicata alla promozione e sviluppo dell'Economia Elicoidale, in ideale connessione tra allevamento, agricoltura, cultura enogastronomia e patrimonio comune. Le connessioni sono già in atto, l’economia è già in moto.

Gli incontri e le cene si svolgono in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anticontagio e con controlli sistematici da personale addetto.

Sinergie elicoidali con i Main Sponsor

La Bus Company parteciperà alla manifestazione con una navetta che da Cherasco accompagnerà i visitatori alla vicina Priocca, per accedere al Museo del Vino Digitale. Fornirà anche una navetta elettrica a impatto 0 che accompagnerà i partecipanti alla manifestazione dalla Piazza di Cherasco all’Istituto di Elicicoltura.

Sergio Capaldo, Presidente del Consorzio di Allevatori La Granda e promotore dell’Agricoltura Simbotica. Insieme a La Granda partecipano a Helix 2020.

San Bernardo – una delle acque più leggere perché minimamente mineralizzata, si unisce alla bava più pura delle chiocciole dell’Istituto per creare un’acqua micellare unica, struccante e rigenerante per i tessuti, ma delicata per la pelle proprio grazie alla qualità della San Bernardo.

Cuvagè è promotrice del Museo del Vino Digitale di Priocca, che aprirà le porte ai visitatori di Helix nei giorni di manifestazione.

Idrocentro – Gli impianti di irrigazione di Idrocentro forniscono l’Istituto e i suoi elicicoltori, rappresentando i migliori servizi di qualità in linea con gli obiettivi della Chiocciola Metodo Cherasco. Aderiscono all’Helix 2020 perché credono insieme all’istituto in una prospettiva di crescita dell’elicicoltura.

Banca di Cherasco – Da sempre punto di riferimento per l’Istituto di Elicoltura, anche quest’anno decide di sostenere la manifestazione.

Lavazza – Partecipa alla manifestazione con una fornitura dei migliori caffè italiani, nella Piazza di Cherasco sarà infatti possibile degustare il caffè Lavazza gratuitamente.

Come arrivare a Cherasco

Mezzi pubblici: Stazione Ferroviaria di Bra – Autobus Bra Movicentro, fermata Cherasco Einaudi.

Automobile: uscita autostrada A33 Cuneo/Torino/Savona/Bra – strada provinciale SP661 direzione Cherasco.

Istituto Internazionale di Elicicoltura

Via della Pace 16, 12062 Cherasco CN

Tel. 0172 489382

info@istitutodielicicoltura.com