Motori: a Busca il terzo e ultimo round del Mondiale Supermoto

In pista lo spettacolo è garantito da una rosa di specialisti di grandissimo livello tecnico che arrivano da otto Paesi di diversi continenti, come i campioni Thomas Chareyre in sella alla TM Racing Factory o il compagno Patrick Pals, ma anche Marc Reiner Schmidt (Honda Phoenix Racing Team), Lukas Hollbacher (AUT – Ktm - MTR Racing Team), Mauno Hermunen (FIN – TM – Degasoline Motorsport), i forti rappresentanti italiani Elia Sammartin (Honda - Phoenix Racing Team) e Max Verderosa (Husqvarna) per citarne solo alcuni dei competitor che si sfideranno a Busca l’ultimo weekend di settembre.

Porte aperte anche al pubblico. O perlomeno in parte, e in questo modo potranno esultare i piloti e gli organizzatori, che da tempo sentivano la mancanza dei supporter sugli spalti. L'appuntamento di Busca, dunque, sarà a porte dischiuse, con ingresso aperto e contingentato ad un massimo di 1.000 spettatori, garantendo però tutte le misure riguardo a distanziamento e mascherine.

Sabato il programma prevede le varie sessioni di prove e qualifiche e nel pomeriggio il via alle gare uno di europeo e mondiale, la domenica mattina di nuovo in pista per i warm-up e poi subito in griglia per le gare due e gare tre che porteranno all’assegnazione degli ambiti allori stagionali.