Alla festa del Pd braidese una serata sui fondi europei per la ripresa

Dopo l'appuntamento di intenso lavoro per abbellire la città e una cena che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, la Festa dell'Unità del Circolo Pd di Bra prosegue con un importante momento di informazione e discussione.



Venerdì 25 settembre, alle ore 21, l'auditorium Arpino ospiterà l’incontro dal titolo "Mes, Recovery Fund, Sure: usare bene gli strumenti europei per la ripresa".



Tre gli ospiti dell’incontro. Il primo è il giovane europarlamentare europeo Brando Benifei, che illustrerà a grandi linee i meccanismi di funzionamento dei fondi straordinari che la Ue ha destinato ai Paesi aderenti per contrastare i gravi effetti economici della pandemia.



Seguirà l'intervento del senatore cuneese Mino Taricco, che si occupa in particolare di agricoltura.



Sarà quindi la volta della pinerolese Magda Zanoni, già senatrice nella scorsa legislatura, quando fu segretaria della Commissione Bilancio e relatrice per due volte della legge Finanziaria.



Certamente molte saranno le domande degli amministratori locali, che avranno un'occasione per capire meglio i complessi meccanismi che impatteranno sulle scelte e le priorità degli enti locali.



Data la necessità di rispettare la normativa anti-Covid, gli ingressi saranno limitati, seppure i posti sono piuttosto numerosi data l'ampiezza della sala.