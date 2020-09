A Cuneo il convegno “Le residenze per anziani durante e dopo l’emergenza Covid-19”

L’associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo Pubbliche e Private, in collaborazione con La Bottega del Possibile, con il patrocinio della Provincia di Cuneo e il sostegno della Fondazione CRC, organizza per venerdì 25 settembre alle ore 8.30, presso la Sala dello Spazio Incontri della Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo, il convegno “Le residenze per anziani durant e dopo l'emergenza Covid”.

L’iniziativa nasce in seguito alle problematiche emerse nella fase acuta dell’emergenza Covid-19 e che ancora oggi rendono difficoltosa la gestione delle case di riposo: prima fra tutte, l’organizzazione delle uscite degli ospiti e delle visite dei familiari, che ha un impatto emotivo fortissimo su tutte le persone coinvolte.

Oggi ci si interroga, quindi, su quale sarà il futuro delle residenze per anziani, che rischiano di perdere la loro peculiare connotazione sociale e relazionale, trovandosi sempre più isolate dal territorio e dalla comunità locale, della quale gli anziani, invece, vogliono e devono continuare a sentirsi parte.

Il Convegno vedrà l’intervento dei relatori Don Carmine Arice, Superiore Generale dei Sacerdoti del Cottolengo, che affronterà il tema dal punto di vista etico, e il prof. Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, che ne aprofondirà, invece, gli aspetti tecnici.

L’iscrizione all’evento è gratuita e obbligatoria: si può effettuare scrivendo all’indirizzo: info@ascaseriposo.it , con l’indicazione di nome, cognome e ente di appartenenza del partecipante. Il numero dei posti per la partecipazione in presenza è limitato, ma sarà attivato il collegamento da remoto in modalità webinar.