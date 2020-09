Chiusa Pesio: un plafond di 3mila euro per l’inclusione dei bambini e dei ragazzi

Il Comune di Chiusa di Pesio, in virtù dell'emergenza sanitaria e su iniziativa della Giunta, ha istituito un plafond di 3mila euro volto a favorire l’inclusione dei bambini e dei ragazzi residenti nel territorio comunale. Un’iniziativa resa possibile anche grazie alle donazioni effettuate nei mesi scorsi dai chiusani, quando l’amministrazione aveva attivato un conto corrente dedicato all’emergenza sanitaria.

“Questi ultimi mesi, e la chiusura delle scuole, hanno messo a dura prova tutti noi, in particolare i bambini con disabilità e le loro famiglie", afferma il sindaco Claudio Baudino. "Parlando con una mamma ci siamo accorti che non è finita: il ritorno a scuola e le misure volte a contrastare il Covid-19 in alcuni casi pesano ulteriormente sui bambini con bisogni educativi speciali. Occorre, ad esempio, acquistare giochi appositi o far fronte ad alcune spese che fino all’anno scorso non erano richieste. Quindi, dopo aver aumentato il numero di ore dedicate all’assistenza alle autonomie da 45 a 50 rispetto allo scorso anno, nel minor tempo possibile abbiamo voluto istituire un fondo a cui i genitori con figli minorenni e con disabilità possono attingere. Il meccanismo è molto semplice: basta recarsi sul portale del Comune, compilare e inviare la richiesta, allegando le prova di spesa. Al termine del bando gli uffici contatteranno coloro che hanno diritto al contributo. Un piccolo gesto, nato dal dialogo con i cittadini e reso possibile anche grazie alla generosità dei benefattori chiusani che non smetterò mai di ringraziare e che speriamo possa essere d’aiuto”.