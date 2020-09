Donati nebulizzatori per la sanificazione: ambienti ancora più sicuri per il Liceo Giolitti-Gandino di Bra

Il liceo Giolitti-Gandino di Bra ha ricevuto in dono dalla VR srl di Cherasco cinque macchine nebulizzatori per la sanificazione degli ambienti. L’azienda, specializzata in progettazione e realizzazione di quadri elettrici per l’automatizzazione industriale, ha prodotto le macchine per uso proprio e ha deciso di farne dono anche al liceo braidese.



La dirigente scolastica Francesca Scarfì dichiara: “Rivolgo un sentito ringraziamento all’azienda per il dono di questi macchinari che saranno usati per rendere sempre più sicuri gli ambienti della scuola. In questo periodo così impegnativo per tutti e per la scuola in particolare, è importante sentire la vicinanza di tutte le componenti della società civile e produttiva. Grazie di cuore.”