Scuole, a Farigliano riparte il tempo pieno

A Farigliano riparte la scuola a tempo pieno. Grazie a un ottimo lavoro di squadra, infatti, il prossimo lunedì 28 settembre, sarà nuovamente operativo il servizio mensa.

“Quest’estate abbiamo lavorato molto sulla ripartenza della scuola” – spiega il sindaco Ivano Airaldi – “Dopo numerose verifiche e sopralluoghi i locali del refettorio purtroppo non risultavano più adeguati ad ospitare tutti i bambini che usufruiscono del servizio mensa. Ci siamo attivati immediatamente per trovare una soluzione che permettesse il rispetto delle norme anti Covid-19 e che allo stesso tempo non stravolgesse l’organizzazione. Impensabile dividere gli studenti su più turni, soprattutto in giornate come il martedì e il giovedì, durante le quali anche le scuole medie usufruiscono del servizio”.

Con maggiori certezze l’amministrazione avrebbe optato per il noleggio di una tensostruttura da posizionare vicino al plesso scolastico, ma alla fine l’alternativa più valida è arrivata dal direttivo del C.r.a.l., che ha messo a disposizione uno dei suoi locali .

La mensa è stata quindi “sdoppiata” e potrà ospitare tutti gli alunni iscritti al servizio; nei due giorni in cui la secondaria di primo grado effettuerà il rientro pomeridiano non dovrebbero verificarsi problemi perché il differente orario delle lezioni concedere tempo sufficiente per la sanificazione dei locali.

“Ringrazio davvero il C.r.a.l. per aver permesso l’utilizzo dei locali” – conclude il primo cittadino – “È stato un gesto molto importante per la comunità e per tutti gli studenti che potranno usufruire del servizio mensa in sicurezza”.