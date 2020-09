A Rodello, un convengo sull’importanza, le difficoltà e il futuro del sociale e del volontariato

Sabato 26 settembre alle ore 9.30 l’associazione Insieme, con il patrocinio del Comune di Rodello, organizza “Protagonisti del volontariato e del sociale a confronto” che si svolgerà presso la struttura polivalente di Rodello.

Ad aprire l’evento il sindaco Franco Aledda e il presidente dell’associazione Insieme, Marcello Cavallo, il quale spiega: “Abbiamo affrontato negli ultimi anni molti temi di ordine economico e abbiamo pensato che fosse opportuno affrontare anche le tematiche del sociale e del volontariato. Stiamo uscendo da un periodo di emergenza Covid in cui il volontariato e il sociale hanno auto e hanno un ruolo importantissimo. Durante il convegno ci confronteremo con i protagonisti del settore e parleremo un po’ di quelle che sono le problematiche che in questo momento stanno affrontando. Ad esempio nel volontariato c’è un invecchiamento crescente, una volta si andava in pensione prima e si dava quindi più disponibilità. Ci possono essere alcune soluzioni, vedremo insieme quali”.

L’idea per l’evento è partita da uno dei numerosi gruppi che fanno parte dell’associazione “Abbiamo creato una galassia con tanti pianeti pianeti all’interno dell’associazione: sull’economico, sull’agricoltura, sui giovani, sulla cultura, sulla formazioni. Uno di questi, formato da una cinquantina di under 45, si è trovato diverse volte dall’inizio dell’anno e si occupa di welfare. Le tematiche del sociale e del volontariato sono state sviscerate da questo gruppo e da qui l’idea di fare questo convegno. Contiamo di portare all’attenzione di questa platea qualificata quelle che sono le risultanze del lavoro fatto dal gruppo. Abbiamo scelto il comune di Rodello perché la nostra ambizione è di essere presenti su tutto il territorio cuneese e quindi ci faceva piacere organizzare un’iniziativa anche qui”.

Al termine del convegno ci sarà il rinnovo delle cariche sociali di insieme dell’associazione saranno annuncia alcune modifiche dello statuto.

Partecipano Roberto Gagna, Presidente Protezione Civile Provinciale, Marco Bertoluzzo, Direttore Consorzio Socioassistenziale Alba, Langhe e Roero, Livio Chiotti , Presidente Comitato Croce Rossa Provinciale, Mario Figoni, Presidente Centro Servizi per il Volontariato, Don Mario Merotta, Direttore Caritas Diocesana di Alba.