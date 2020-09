“Vivere a colori": tutto pronto per la 5^ Passeggiata per la Vita

Mi ricordo un pensiero: “A cosa serve lamentarsi o fermarsi o piangere…, bisogna provare a risolvere”

Fausto Brignone, insieme alla moglie ed ai coniugi Rubino, ha fatto fede a quelle parole udite e così impresse nel suo animo. Perché il nonostante tutto non significa commiserazione ma spinta incontenibile, che da un sentire forte permette di trovare il modo.

Distanti… ma vicini! Sarà così la 5^ Passeggiata per la Vita, che inizierà domani, venerdì 25 settembre 2020, e terminerà domenica 27 settembre 2020.

Non ci si potrà ritrovare tutti insieme in piazza a Dronero, ognuno potrà però camminare dove vuole: vicino a casa propria, in montagna, al mare, al lago,.. Per partecipare basterà acquistare il pettorale nei vari punti vendita sparsi su tutta la provincia, indossarlo unitamente al gadget che verrà consegnato insieme, e fare ognuno la propria passeggiata. Da soli, insieme con la famiglia o con un gruppo di amici, avendo cura di non creare assembramenti e rispettando tutte le norme di natura sanitaria. C’è inoltre disponibile anche il pettorale per l’amico a 4 zampe, con un piccolo gadget.

Racconta Fausto Brignone:

“La Passeggiata per la Vita è nata nel 2016 da un’idea di Piero e Elda Rubino, papà e mamma di Paolo, un giovane di Dronero, morto nel 1994 a causa di una leucemia. Nel 2015 è mancata la nostra Anna… Ricordo ancora una sera a casa loro, parlando dei nostri giovani sempre sorridenti e spensierati, Piero ci disse che sarebbe stato bello se fossimo riusciti a organizzare un evento in ricordo di Paolo, Anna e di tutti i giovani che ci avevano lasciato prematuramente. Abbiamo pensato alla “Passeggiata per la Vita”. Umilmente noi non pensavamo a certi numeri, ma il primo anno ci hanno stupito tutti. Tanti giovani, tante famiglie, e tanta emozione. E come non ricordare i tanti volontari a lavorare, chi per il servizio viabilità, chi per preparare e distribuire i pacchi gara, chi al mattino alle cinque in piazza per allestire il “villaggio” per la partenza, chi semplicemente con una pacca sulla spalla ci spronava ad andare avanti, i tanti sponsor che ci hanno sostenuto sempre donando e credendo in noi, e poi per ultimi ma non ultimi, tutti Voi che avete sempre partecipato e creduto nella Passeggiata”.

Come gli scorsi anni, anche se diversamente, non mancherà nemmeno il ristoro! Tanti i locali che hanno aderito al “Menù dello sportivo” e per non creare assembramenti si è allargato il periodo disponibile: sarà dal 28 settembre al 31 ottobre 2020. Occorre telefonare per prenotare e quel giorno presentarsi poi con il pettorale della Passeggiata.

NOVITÀ 2020: chi vuole può farsi una foto o un video e postarlo sui nostri canali social, oppure inviarli tramite whatsapp o e-mail:

Facebook: passeggiata per la vita

Instagram: passeggiata_per_la_vita

Whatsapp: 370 340 5038

E-mail: passeggiataperlavita@gmail.com

Tutto il ricavato della vendita dei pettorali, come sempre, verrà devoluto in parti uguali, alle due associazioni: A.I.L. Cuneo “Paolo Rubino”, e al “Fiore della Vita – #casaAnna” di Savigliano