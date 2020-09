Volley A2/F: Verso Lpm Bam Mondovì-Olbia, Beatrice Molinaro non ha dubbi: "Puntiamo ai 3 punti!" (VIDEO)

Si avvicina l'esordio casalingo in campionato della Lpm Bam Mondovì. Dopo la sconfitta all'esordio in casa del Cus Torino (3-2), le ragazze di Delmati stanno preparando la gara contro la Geovillage Hermaea Olbia curando i minimi dettagli. Un match apparentemente alla portata, ma che nasconde diverse insidie, anche perchè nelle prime giornate di campionato tutte le squadre sono ancora alla ricerca dei giusti equilibri in campo.

Nel Puma, tuttavia, c'è la sana e costruttiva consapevolezza che ci sia ancora tanto lavoro da fare e che i margini di miglioramento siano piuttosto ampi. Non manca neppure la voglia di ottenere la prima vittoria in campionato, come trapela dalle parole rilasciate ai nostri microfoni dalla centrale Beatrice Molinaro: