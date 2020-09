“Camminare in camper” ad Entracque

L’associazione culturale saluzzese "Camminare in Camper" propone per il fine settimana, da venerdì 25 settembre, la visita ad Entracque: alla Centrale e al Centro Faunistico Uomini e Lupi.

Il programma prevede venerdì 25 settembre alle 18 il ritrovo nell’area sosta Camper (Via del Mulino, 1). Alle 20 la presentazione del programma e l’organizzazione dei gruppi.

Sabato 26 settembre la passeggiata naturalistica con una guida del Parco Alpi Marittime e la visita guidata alla Centrale idroelettrica Enel “L. Einaudi”, dalle 9 alle 16,30 a gruppi alterni di circa 20 persone. (Si precisa che è vietato l’accesso dei nostri amici a quattro zampe e dei possessori di pacemaker nei locali della centrale).

Alle 12 pranzo al sacco di tutto il gruppo, al coperto, se necessario. Si riporta la raccomandazione delle Guide del Parco: "sono obbligatori scarponcini da montagna o scarpe da trekking, (non vanno bene le scarpe da ginnastica soprattutto se sono di tela e con gomma liscia), abbigliamento da montagna (pile, giacca antivento/antipioggia, con possibilità di svestirsi in caso di caldo e di coprirsi in caso di freddo "a cipolla"). Cena al Vecchio Molino.

Domenica 27 settembre visita completa ed audioguidata del Museo Uomini e Lupi (Centro visita e sezione di Casermette) dalle ore 10 alle ore 16,30 circa a gruppi alterni di circa 20 persone.

Alle ore 13 pranzo al sacco di tutto il gruppo, al coperto se necessario. Il costo a persona comprendente visita della Centrale Enel, ingressi alle due sezioni del Museo Uomini e Lupi, intervento di due guide parco a disposizione dei gruppi alterni per l’intera giornata del sabato e utilizzo locali coperti è di € 20. Tariffe dell’area sosta camper, a noi riservate, per tutta la durata del raduno, comprensive di attacco luce e carico e scarico 20 euro a camper, con la riserva di piazzole contigue per tutto il gruppo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com