Gaiola: alla Gramigna il salotto culturale blues e soul dei giovani di Yepp

Venerdì 2 ottobre alle ore 21, presso il centro polifunzionale “La Gramigna” a Gaiola, i giovani volontari dell’Associazione Yepp Valle Stura propongono un salotto culturale con concerto blues e soul. Ospiti principali: Daniele Rubero, presidente dell’associazione ASFAO (Associazione per lo Studio delle Fortificazioni Alpine Occidentali) e il duo composto da Tom Newton e Tom Sorba, che arricchiranno la serata con la loro musica blues e soul.

Il Salotto Culturale di Yepp Valle Stura sarà l’ultima serata conclusiva del progetto “Turna Sì” che dal piemontese prende tutta la voglia di ritrovare amici e conoscerne di nuovi. A proporlo sono i giovani delle Associazioni YEPP Langhe e YEPP Stura che hanno riversato tutta la loro creatività in una serie di iniziative rivolte ai loro coetanei, in particolare dai 13 ai 20 anni. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo tramite il bando “Di Nuovo Insieme”, da giugno a settembre le due Associazioni giovanili, nate grazie a YEPP Italia, propongono un ricco calendario di iniziative gratuite con la collaborazione delle Cooperative sociali Caracol ed Emmanuele.

L’Associazione Yepp Valle Stura nata a Febbraio 2018, è composta da 25 giovani residenti in Valle. Si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia San Paolo, all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi, spazi, in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare una rete efficace tra giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per lavorare ad un effettivo empowerment della comunità.