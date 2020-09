A Cuneo il dialogo tra Germania e Italia: il 30 settembre arriva "Un caffè con l'Ambasciatore"

Il 30 settembre la città di Cuneo ospiterà in diretta Victor Elbling e il Sindaco della Città di Cuneo Federico Borgna per l’iniziativa “Un caffè con l’Ambasciatore”, durante il quale i cittadini potranno partecipare attivamente tramite la piattaforma Zoom.

L’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ha organizzato a partire dal 14 settembre una serie di appuntamenti – online su base locale in diverse città italiane – per incontrare i cittadini e discutere con loro.

Cuneo è tra le città scelte per ospitare l’evento, che si terrà giorno 30 settembre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom. L’Ambasciatore Elbling dialogherà con il Sindaco della Città di Cuneo Federico Borgna. In seguito sarà riservato uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti.

Si parlerà dei rapporti tra Germania e Italia, le prospettive e le problematiche di questo rapporto bilaterale. Ma si parlerà soprattutto di Europa, cogliendo come spunto l'attuale presidenza semestrale tedesca al Consiglio dell'UE. Tutti possono partecipare, per ascoltare gli interventi e per fare domande. E' sufficiente scrivere una mail a ufficiostampa@rom.diplo.de, oppure contattare lo Sportello Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest (europedirect@comune.cuneo.it 0171 444352).