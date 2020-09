A Sommariva Perno il concerto "Musica d'autore in piazza"

Il Centro culturale San Bernardino di Sommariva Perno ripropone il concerto rinviato a fine agosto per maltempo. Domenica 4 ottobre, ore 16,4521.00, in piazza Montfrin (centro storico): Musica d'autore in piazza con Gli Archimedi (Andrea Bertino, violino, Giorgio Boffa, contrabbasso, Luca Panicciari, violoncello), con musiche di grandi autori classici e contemporanei.

L'evento rientra nella rassegna "Musica, danza, cinema e teatro nel paese della Bela Rosin 2020", organizzato dal Centro culturale con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con alcune norme da rispettare (registrazione della presenza, uso del detergente in entrata, obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al posto a sedere e all’uscita, rispetto del distanziamento sociale, escluse le famiglie).

Prima del concerto si terrà la cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori del "Premio al merito 2019/2020".

In caso di maltempo, controllare la pagina fb (centro culturale San Bernardino) o il sito dell'Associazione (www.centroculturalesanbernardino.it) per eventuali informazioni o spostamenti di sede del concerto.



Per informazioni: info@centroculturalesanbernardino.it; 339 8178347