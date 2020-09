Assocastelli sbarca a Cuneo: il patrimonio, ora, ha il suo consolato nel capoluogo

Nei giorni precedenti si era svolto l’incontro con il Sindaco di Cuneo Federico Borgna. Assocastelli è partner di Film Commission Torino Piemonte per promuovere l’utilizzo degli immobili d’epoca e storici del Piemonte come location e set per le produzioni cinematografiche e televisive. Grazie all’accordo con MyCicero (gruppo SisalPay) verranno mappati circa 250 siti in provincia di Cuneo (castelli, palazzi e ville) aperti alla fruibilità di ospiti e visitatori. Per realizzare tale mappatura verranno coinvolti i giovani laureati e laureandi in beni culturali.