Cuneo, prosegue il cantiere per le quattro nuove aule del "Bianchi Virgino": concesso anche l'uso del campo da calcio di via Bertolino

Della situazione di grande necessità di spazi ulteriori in cui versa il "Bianchi Virginio" avevamo già parlato poco prima dell'inizio effettivo dell'anno scolastico; secondo quanto comunicato dal dirigente scolastico Carlo Garavagno, in questi primi giorni di settembre l'istituto ha ricevuto la disponibilità gratuita dei campi sportivi della "Cuneese tennis" di corso Monviso - per le attività all'aperto - e delle aule dei Salesiani di Cuneo e di via Schiaparelli. E' stato poi accordato l'uso libero del campo da calcio comunale di via Bertolino nelle ore mattutine ed è stata fatta richiesta per la sala "Anita Barbero", adiacente alle aule di via Schiaparelli.