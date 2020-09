Carabinieri Forestali e ARPA insieme per una montagna più sicura: "Lavoro comune per aumentare il senso di sicurezza di escursioni, abitanti e turisti"

Arpa Piemonte effettua la raccolta di dati sulle condizioni di innevamento attraverso misure e rilievi itineranti e provvede all’elaborazione e diffusione delle valutazioni del pericolo valanghivo e del catasto delle valanghe storiche. L’Arma dei Carabinieri, con il proprio servizio “Meteomont” gestito sul territorio dalla specialità forestale, raccoglie dati nivometrici attraverso una rete di monitoraggio composta da stazioni tradizionali e nuclei itineranti per il rilevamento in quota, offrendo quotidiane informazioni sul pericolo valanghe.

Agenzia e Carabinieri Forestali metteranno insieme le reciproche conoscenze sui dati meteonivometrici e valanghivi del territorio regionale al fine di perseguire obiettivi più efficaci ed operare in modo coordinato, mediante azioni sinergiche, al fine di una costante verifica sul territorio e assicurare più sicurezza in montagna.

“Mettere a fattor comune le sinergie riguardanti le attività di previsione e prevenzione dei rischi sulle valanghe è importante per sviluppare progressi scientifici innovativi migliorando il monitoraggio dei possibili pericoli che la montagna presenta e aumentare così la sicurezza non solo da parte degli escursionisti che praticano sport invernali in alta quota, ma anche degli abitanti e dei turisti che frequentano le valli alpine – sottolinea il Direttore Generale Angelo Robotto – La cooperazione tra i Carabinieri Forestali e Arpa, che ha già visto diverse attività comuni, è fondamentale per far comprendere come la collaborazione possa rendere più efficace il lavoro degli esperti che quotidianamente operano sul territorio”.